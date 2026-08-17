أصبحت الكرونة السويدية أسوأ عملة أداء بين عملات مجموعة العشر هذا العام حتى الآن. وتراجعت بنسبة 3.34 % مقابل الدولار الأمريكي، حيث يتم تداولها بسعر 9.53 مقابل الدولار الأمريكي.

وتراجع أداء الكرونة السويدية مقارنة بمؤشر بلومبرج للدولار بنسبة 3.14 نقاط مئوية، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء.

ومن بين العملات الأخرى التي شهدت أداءً ضعيفاً ضمن مجموعة العشر: الفرنك السويسري الذي تراجع بنسبة 2.55 % مقابل الدولار الأمريكي هذا العام حتى الآن، وتراجع الين الياباني بنسبة 1.64 %.

ويعود تراجع الكرونة السويدية أمام العملات الرئيسية (الدولار واليورو) إلى عوامل تقنية واستثمارية عدة وليس إلى انهيار في اقتصاد السويد: فوارق أسعار الفائدة:

عندما يبقي البنك المركزي السويدي (Riksbank) على سياسات نقدية تيسيرية أو يرفع الفائدة ببطء مقارنة بالبنك الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي الأوروبي، يتجه المستثمرون إلى بيع الكرونة وشراء الدولار بحثاً عن عائد أعلى.

عزوف المستثمرين عن المخاطرة: تُصنف الكرونة السويدية كعملة «سوق صغيرة» مقارنة بالدولار، وفي أوقات الأزمات العالمية أو التوترات الجيوسياسية، يتخلى المستثمرون عن العملات الأصغر حجماً ويلجأون إلى «الملاذات الآمنة» كالدولار الأمريكي والفرنك السويسري.