بيركشاير هاثاواي ترفع حصتها في ألفابيت خلال الربع الثاني

ترفع شركة بيركشاير هاثاواي من حجم حصتها في الشركة الأم لشركة جوجل وتعزز حيازاتها في شركات بناء المنازل، وفقاً لأحدث لقطة موجزة لشركتها الاستثمارية من محفظتها الاستثمارية.

كما واصلت الشركة التي تتخذ من أوماها بمقاطعة نيبراسكا مقراً لها تقليص حصتها في الشركات المالية وعدد من الأسهم الأخرى في الربع الممتد من أبريل إلى يونيو، وفقاً لإفصاح تنظيمي قدم في وقت متأخر من يوم الجمعة.

ووافق الرئيس التنفيذي جريج أبل، الذي تولى المنصب خلفاً لوارن بافيت في بداية العام، في يونيو على ضخ استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في أسهم ألفابيت، ما يوسع الحصة التي بدأت بيركشاير في بنائها الخريف الماضي.

وفي الربع الثاني، اشترت بيركشاير نحو 48.1 مليون سهم في ألفابيت، ما رفع إجمالي أسهمها في شركة التكنولوجيا العملاقة إلى نحو 106 ملايين سهم. وقدرت قيمة هذه الحصة بنحو 37.76 مليار دولار حتى 30 يونيو، وفقاً للإفصاح. وحتى نهاية ديسمبر الماضي، كانت بيركشاير تمتلك 17.8 مليون سهم فقط في ألفابيت بقيمة 5.6 مليارات دولار.

وقالت ألفابيت إنها تخطط لجمع 80 مليار دولار لتمويل البنية التحتية للحوسبة اللازمة لتشغيل عروض الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وبعيداً عن التكنولوجيا، واصلت بيركشاير تعزيز استثماراتها في قطاع بناء المنازل الأمريكي. حيث زادت حصتها في شركة بناء المنازل لينار بنسبة 30% تقريباً في الربع الثاني. كما أنشأت بيركشاير حصة جديدة صغيرة في شركة دي آر هورتون بلغت قيمتها 580 ألفاً و504 دولارات في نهاية يونيو.

وفي يوليو، أتمت بيركشاير استحواذاً بقيمة 6.8 مليارات دولار على شركة بناء المنازل تايلور موريسون.

كما زادت بيركشاير بشكل حاد أسهمها في شركتي دلتا إيرلاينز وماسيز في الربع الثاني. وبلغت قيمة الحصتين نحو 5.37 مليارات دولار و173 مليون دولار على التوالي حتى 30 يونيو.