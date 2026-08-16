الهند تستعد لزيادة كبيرة في إنتاج غاز البترول المسال





أصدرت الهند توجيهات إلى شركاتها الحكومية ومصافيها الخاصة للاستعداد لزيادة حادة في إنتاج غاز الطهي، سعيا لتعزيز الإمدادات المحلية، مع استمرار الحرب الإيرانية في إطالة أمد حالة عدم اليقين بشأن مضيق هرمز، وهو الممر المائي الرئيسي لحوالي 90% من واردات البلاد من غاز البترول المسال.

فقد طلبت الهند من شركات التكرير والتنقيب عن النفط الخام بـ"تنفيذ جميع الإجراءات الممكنة تقنيا واقتصاديا" لزيادة إنتاج غاز البترول المسال إلى أقصى حد يتجاوز الحد الأدنى الحالي لمستويات الإنتاج الممكنة، حسب إشعار حكومي صدر في 13 أغسطس. ويشمل ذلك استكشاف استخدامات بديلة للمواد الأولية، مثل تحويل النفتا إلى غاز البترول المسال، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد.

وسعت الهند التي تعتمد على الواردات لنحو ثلثي استهلاكها من غاز البترول المسال، جاهدة لتأمين كميات كافية من وقود الطهي منذ أن أدت الحرب الأمريكية الإيرانية إلى عرقلة طرق الإمداد التقليدية.