تداول انتقائي يقلب أداء العملات المشفرة

شهدت أسواق العملات المشفرة أداءً متبايناً في الأسبوع الثاني من أغسطس، مع تراجع عدد من العملات الرئيسة مقارنة بمستوياتها السابقة، في مقابل تسجيل أخرى بديلة مكاسب محدودة، وسط تحركات متفاوتة في أسعار الأصول الرقمية.

وتراجعت بتكوين إلى 62948 دولاراً، مقابل 64885 دولاراً الأسبوع السابق، بخسارة بلغت 1937، ما يعادل انخفاضاً نسبته 3 %. كما انخفض سعر إيثريوم إلى 1880 دولاراً، مقارنة بـ1913 دولاراً، بتراجع قدره 33.89 وبنسبة 1.77 %.

في المقابل، ارتفع سعر سولانا إلى 75 دولاراً مقابل 74 دولاراً الأسبوع الماضي، بزيادة قدرها دولار واحد، تعادل نحو 1.35 %. وسجلت دوجكوين ارتفاعاً إلى 0.07 دولار مقارنة بـ0.069 دولار بنمو 1.45 %. على الجانب الآخر، تراجع سعر إكس آر بي إلى دولار، مقابل 1.03 الأسبوع الماضي، بخسارة 3 % تقريباً.

ويعود تباين أداء العملات المشفرة خلال الأسبوع إلى حالة من التداول الانتقائي وتحول السيولة بين الأصول، حيث اتسم أداء بيتكوين بالتذبذب في نطاق ضيق متأثراً بحالة الترقب لبيانات التضخم الأمريكية خلال الأسبوع وتوجهات الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، ما جعله يتحرك بمعزل عن موجة الصعود التي شهدتها الأسهم العالمية خلال جلسات الأسبوع. تجدر الإشارة إلى أن سوق العملات المشفرة شهد حالة من التراجع منذ أشهر.

ويحوم سعر البيتكوين، أكبر عملة رقمية، حالياً حول 63 ألف دولار، بعد انخفاض حاد من أعلى مستوى له على الإطلاق في أكتوبر الماضي والذي تجاوز 125 ألف دولار.

ووفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ»، فقد خرجت حوالي 4.7 مليار دولار من صناديق المؤشرات المتداولة التي تركز على البيتكوين حتى الآن هذا العام، بينما خسرت الصناديق التي تركز على الإيثيريوم ما يقارب 1.5 مليار دولار.