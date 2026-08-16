حالة عدم اليقين ترفع أسعار النفط

سجلت أسعار النفط ارتفاعاً خلال الأسبوع، مدفوعة بحالة عدم اليقين المرتبطة بتطورات حرب إيران. وارتفع سعر خام برنت من 83.55 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي إلى 88.52 دولاراً بنهاية هذا الأسبوع، بزيادة قدرها 4.97 دولارات، ما يعادل نحو 5.95 %.

كما صعد سعر خام غرب تكساس الوسيط من 78.18 دولاراً للبرميل إلى 82.40 دولاراً، بارتفاع بلغ 4.22 دولارات، أو نحو 5.40 %.

وجاءت مكاسب الخامين في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار الحرب مع إيران، وسط مخاوف الأسواق من تداعيات التصعيد على إمدادات النفط وحركة الشحن في المنطقة، وهو ما عزز علاوة المخاطر في أسعار الخام ودفعها إلى تسجيل مكاسب أسبوعية.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد توقعت عجزاً أكبر في الإمدادات خلال هذا الربع، وترى أن العجز في 2026 سيرتفع إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.