إلغاء 100 رحلة لشركة "إيزي جيت" في فرنسا بسبب إضراب أطقم الضيافة

أعلنت شركة "إيزي جت" البريطانية للطيران المنخفض التكلفة إلغاء نحو 100 رحلة من مطارات فرنسية يومي السبت والأحد، بسبب إضراب لأطقم الضيافة احتجاجا على التغييرات المتكررة في جداول العمل.

وقالت النقابات إن نحو نصف أفراد أطقم الضيافة المتمركزين في فرنسا وعددهم 900 مضيف ومضيفة سيشاركون في الإضراب، ما سيؤثر على نحو نصف الرحلات المغادرة من مطاري باريس، إضافة إلى مطارات نيس وبوردو وليون.

ووصفت "إيزي جت" هذه الخطوة بأنها "انتهازية"، إذ يأتي الإضراب بالتزامن مع عطلة وطنية رئيسية تشهد فيها المطارات ازدحاما شديدا.

وأُلغيت معظم الرحلات الجمعة، وقالت الشركة إنها ستساعد الركاب على إيجاد مسارات بديلة.

وقال ويليام بوردون من النقابة الوطنية لأطقم الضيافة الجوية (SNPNC-FO) إن المضربين يطالبون بـ"الاستقرار" في جداول عملهم.

وأوضح أن تغيير ساعات ووجهات العمل لبعض أفراد أطقم الضيافة يمكن أن يحدث 50 أو 60 مرة في الأسبوع الواحد.

وأضاف لوكالة فرانس برس "هذه التغييرات تجعل عملية تنظيم كل ما يتعلق بالحياة الشخصية أو رعاية الأطفال أمرا بالغ الصعوبة، لأن معظم التغييرات تأتي في اللحظة الأخيرة، قبل 24 إلى 48 ساعة فقط".

وتابع بوردون "إنها لعبة كراس موسيقية لا تنتهي".

وكانت النقابات الثلاث المشاركة في مفاوضات مع الشركة قد حذرت من تنفيذ إضرابات بين 7 أغسطس و2 سبتمبر.

وقال بوردون إنه عندما تعاني "إيزي جيت" نقصا في الموظفين في أحد المطارات، يجري استدعاء موظفين من قاعدة تشغيل أخرى، ما يضطر تلك القاعدة بدورها إلى سد النقص.

وقبيل التحرك الاحتجاجي، دعت "إيزي جت" الموظفين إلى العدول عن الإضراب خلال عطلة نهاية الأسبوع المزدحمة.

وقالت الشركة إنها قدمت مقترحات لتحسين ظروف عمل الموظفين، وإن من المقرر إجراء محادثات بهذا الشأن في سبتمبر.

واتهمت النقابات الشركة بعرض مكافآت تصل إلى 700 يورو (810 دولارات) مقابل العمل خلال يوم الإضراب.

وقال بوردون إنه حذر الشركة من اللجوء إلى أسلوب مماثل "غير قانوني" خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية.