سرقة بيانات دافعي ضرائب في هجوم إلكتروني بفرنسا

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن بيانات دافعي ضرائب فرنسيين، من الأفراد والمهنيين على حد سواء، تعرضت للسرقة في هجوم إلكتروني،مؤكدة تعرض بيانات ​678 ألف مستخدم للسرقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "جهة فاعلة خبيثة" أعلنت اختراقها المديرية العامة للمالية، وهي هيئة معنية بالضرائب، ‌في ⁠أواخر يونيو .

وجاء في ‌البيان أن التحقيقات ⁠أثبتت وقوع الهجوم ​الإلكتروني، الذي جرى ⁠على إثره الاطلاع على بيانات ⁠دافعي الضرائب واستخراجها.

وذكرت الوزارة أن هناك مزيدا من التحقيقات جارية لتحديد البيانات ⁠والعدد ​الدقيق لدافعي الضرائب ⁠المتأثرين، مضيفة أنه سيجري الكشف عن مزيد من النتائج.