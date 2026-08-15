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سرقة بيانات دافعي ضرائب في هجوم إلكتروني بفرنسا

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وام

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية أن بيانات دافعي ضرائب فرنسيين، من الأفراد والمهنيين على حد سواء، تعرضت للسرقة في هجوم إلكتروني،مؤكدة تعرض بيانات ​678 ألف مستخدم للسرقة.

وذكرت الوزارة في بيان أن "جهة فاعلة خبيثة" أعلنت اختراقها المديرية العامة للمالية، وهي هيئة معنية بالضرائب، ‌في ⁠أواخر يونيو .

وجاء في ‌البيان أن التحقيقات ⁠أثبتت وقوع الهجوم ​الإلكتروني، الذي جرى ⁠على إثره الاطلاع على بيانات ⁠دافعي الضرائب واستخراجها.

وذكرت الوزارة أن هناك مزيدا من التحقيقات جارية لتحديد البيانات ⁠والعدد ​الدقيق لدافعي الضرائب ⁠المتأثرين، مضيفة أنه سيجري الكشف عن مزيد من النتائج.