تراجع غير متوقع بإنفاق الأمريكيين في يوليو

خفض الأمريكيون معدل إنفاقهم، بشكل غير متوقع، خلال شهر يوليو، مع تراجع أثر الدعم الذي وفرته الضرائب المُستردة من الحكومة.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية، الجمعة، أن مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة انخفضت خلال الشهر الماضي بنسبة 0.6% وهو أكبر تراجع لها منذ مايو 2025، مقابل نموها بمعدل 0.2% خلال الشهر الماضي وفقاً للبيانات المعدلة.

وشهد الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة نمواً ملحوظاً خلال مايو ويونيو الماضيين بفضل فروض الضرائب التي استردتها الأسر الأمريكية من الحكومة.

ومع استبعاد مبيعات محطات البنزين ووكلاء شركات السيارات، تراجعت مبيعات التجزئة خلال يوليو بنسبة 0.2%. وارتفعت أسعار البنزين مجدداً اليوم إلى 4.08 دولارات للجالون، مقابل 3.85 دولارات للجالون منذ شهر، وفقاً لنادي السيارات الأمريكي «أيه.أيه.أيه».

وتراجع الإنفاق الأمريكي على العديد من القطاعات مثل الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والمتاجر الإلكترونية.

