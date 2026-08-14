الذهب يتراجع من أعلى مستوى في شهرين ويتجه لخسارة أسبوعية

تراجعت أسعار الذهب الجمعة في طريقها لتكبد خسارة أسبوعية مع جني ‌المستثمرين للأرباح ​بعد ارتفاع المعدن النفيس إلى أعلى مستوى في أكثر من شهرين عقب تراجع الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية.

وخلال التعاملات انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 4344.24 دولاراً للأوقية (الأونصة)، مواصلاً خسائره بعد تراجعه 1.3 % في الجلسة الماضية ومبدداً معظم مكاسب الأسبوع.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.4 % إلى 4400.40 دولار للأوقية.

وقال أولي هانسن المحلل لدى ساكسو ‌بنك «يتراجع الذهب لليوم الثاني مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد موجة مكاسب قوية، في وقت تبدو فيه الأسواق أنها استوعبت ‌بيانات التضخم الأمريكية المعتدلة وتراجع توقعات رفع الفائدة إلى ‌حد كبير حالياً». وأضاف «بعد الاختراق الذي شهده الأسبوع الماضي، يتحرك الذهب الآن ضمن نطاق يتراوح بين 4200 و4500 دولار، ويشكل المستوى الأخير متوسط التحرك على مدى 200 يوم، ​وهو مؤشر رئيسي للمستثمرين على ​الأمد المتوسط والأمد الطويل».

وصعد الذهب أمس ⁠الخميس إلى أعلى مستوى له منذ الخامس من يونيو. وظلت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة دون تغيير في يوليو بعد ​تعديل بيانات ⁠يونيو ⁠لتظهر انخفاضاً 0.1 %، في حين ارتفعت أسعار المستهلكين بشكل طفيف الشهر الماضي مع انخفاض تكلفة البنزين للشهر الثاني على التوالي.

وفقاً ⁠لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) فإن المتعاملين يرون الآن احتمالا 33 % لرفع سعر الفائدة في سبتمبر، انخفاضا من نحو 44 % الأسبوع الماضي.

وصعدت ​الفضة في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 64.67 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.4 % إلى 1723.64 دولار. وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 1309.61 دولار ويتجه المعدنان إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.