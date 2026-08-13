عمليات جني أرباح تهبط بالذهب من أعلى مستوى في شهرين

تراجع سعر الذهب الخميس، بعد أن لامس أعلى مستوى منذ أكثر ‌من ​شهرين، إذ اتجه المتعاملون إلى جني الأرباح عقب صدور بيانات عن التضخم في الولايات المتحدة قلصت بشكل حاد التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة الشهر المقبل.

وخلال التعاملات انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 4395.04 دولار ⁠للأوقية (الأونصة)، بعد أن ارتفع بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى منذ الخامس من يونيو.

وتراجعت العقود ‌الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.3 % إلى 4452.70 دولار للأوقية.

عكس الاتجاه

وقال المحلل المستقل روس نورمان "عكس الذهب مساره الصعودي ‌الأحدث، متراجعا دون مستوى دعم فني مهم عند 4387 ‌دولارا، مع اتجاه المتعاملين إلى جني الأرباح بعد موجة ‌ارتفاع قوية".

وأضاف "يمكن القول إن ‌السوق كانت في وضع شراء مفرط قبل صدور بيانات التضخم الضعيفة، فبعد أن ​اشترى المتعاملون على ‌أساس تكهنات، يبيعون حاليا ​بناء على حقائق".

وارتفع مؤشر أسعار ⁠المستهلكين الأمريكيين 3.4 % خلال 12 شهرا حتى يوليو ، انخفاضا من 3.5 % في يونيو، وجاءت البيانات متوافقة مع ​توقعات خبراء ⁠الاقتصاد.

وشكلت البيانات ثاني شهر على التوالي يشهد تراجعا لمعدل التضخم السنوي.

وبحسب أداة فيد ووتش التابعة لسي.إم.إي، يتوقع المتعاملون حاليا بنسبة 36 % فقط أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الفائدة في اجتماع سبتمبر ، انخفاضا من نحو 55 % قبل أسبوع.

وعادة ما تدعم توقعات الفائدة المنخفضة أسعار الذهب لأنها تقلص تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا ‌يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.5 %إلى ​64.99 دولار للأوقية، بعد أن سجلت في الجلسة الماضية أعلى مستوى منذ 22 يونيو ونزل البلاتين 1.4 % إلى 1731.73 دولار. وخسر البلاديوم 2.1 % إلى 1341.24 دولار.