أمريكا تستعد لطرح سندات ثلاثينية بأعلى سعر فائدة منذ 25 عاماً

تستعد الحكومة الأمريكية لطرح سندات ثلاثينية بأعلى سعر فائدة منذ 25 عاماً، في وقت تتزايد فيه الضغوط على تكاليف الاقتراض الحكومي وسط ارتفاع عوائد السندات.

ومن المقرر أن تطرح وزارة الخزانة الأمريكية سندات بقيمة 25 مليار دولار لأجل 30 عاماً في وقت لاحق الخميس، وسط توقعات بارتفاع تكلفة الاقتراض.

فيما تُشير سوق التداول قبل البيع الفعلي، إلى أن العائد على السندات الجديدة سيبلغ 5.24 %، وهو أعلى معدل لهذا الأجل منذ عام 2001، وفقاً لوكالة «بلومبرغ».

وتجاوزت عوائد السندات الأمريكية طويلة الأجل مستوى 5 % بالفعل هذا العام، مع مخاوف المستثمرين من أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى زيادة الضغوط التضخمية، بما قد يدفع الفيدرالي للإبقاء على أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة لفترة أطول.