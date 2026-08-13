«أنثروبيك» تستهدف طرحاً عاماً يقيّمها بتريليوني دولار.. متجاوزة «سبيس إكس»

يتوقع مستثمرو شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة «أنثروبيك» طرح أسهمها في البورصة بتقييم يتجاوز تريليوني دولار خلال أكتوبر المقبل؛ وهو رقم قياسي يتجاوز تقييم شركة «سبيس إكس» البالغ 1.77 تريليون دولار، ما سيجعلها صاحبة أكبر طرح عام في التاريخ، بحسب تقرير.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة «فاينانشال تايمز» نقلاً عن عدد من داعمي مطورة نموذج الذكاء الاصطناعي «كلود»، فإن النمو المتسارع للإيرادات يتيح للشركة مضاعفة تقييمها الحالي، مقارنة بأحدث جولة استثمارية.

وتستند هذه التوقعات المرتفعة إلى نمو الإيرادات السنوية للشركة، والتي يُتوقع أن تراوح بين 100 مليار و120 مليار دولار بنهاية عام 2026، وهو ما يمثل قفزة بأكثر من 10 أضعاف خلال العام الجاري فقط.

وبحسب تقييمات المستثمرين فإن تداول أسهم الشركة عند مكرر مبيعات يبلغ 30 ضعفاً قد يرفع قيمتها السوقية إلى نحو 3 تريليونات دولار، وهو تقدير متحفظ استناداً إلى تقييم شركات أخرى كـ«بالانتير» لتحليل البيانات و«نيبيوس» للحوسبة السحابية والتي تُتداول عند مكرر 55 ضعفاً.