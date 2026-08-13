"هاباج لويد" تتكبد 600 مليون دولار بسبب الحرب في الشرق الأوسط

قالت شركة "هاباج لويد" إن الصراع في الشرق الأوسط وما ترتب عليه من إغلاق مضيق هرمز كلفها 600 مليون دولار خلال الربع الثاني من 2026، ما ضغط على أرباحها.

وتراجعت أرباح الشركة بنسبة 72.8% مسجلة إلى 83 مليون دولار مقارنة مع 306 ملايين دولار في الفترة نفسها من العام الماضي، فيما بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني 5.84 مليارات دولار بارتفاع 10.8 %، مقارنة مع 5.27 مليارات دولار في الربع المماثل .

وأوضحت الشركة الألمانية في بيان أعمالها، أن قوة الصادرات الآسيوية وتحسن الطلب في الولايات المتحدة عوضا جزءاً فقط من تداعيات الاضطرابات في الشرق الأوسط.

وقال "رولف هابن يانسن"، الرئيس التنفيذي للشركة في البيان، إن نتائج الربع الثاني كانت أفضل من الربع الأول، مدفوعة بارتفاع كبير في أسعار الشحن الفورية وقوة الطلب.