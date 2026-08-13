العملات المشفرة ترتفع.. و«بتكوين» فوق 64 ألفاً

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات، أمس ، تزامناً مع متابعة المستثمرين للتطورات المتعلقة بالصراع في الشرق الأوسط. وصعدت عملة بتكوين 1.1 % إلى 64054 دولاراً، وإيثريوم 1.64 % إلى 1902 دولار، وزادت سولانا 1.67 % إلى 76.65 دولاراً، وإكس آر بي 1.04 % إلى 1.02 دولار.

وخفضت شركة «بيتوايز آست مانجمنت» المتخصصة في الأصول الرقمية نحو 14 % من موظفيها ليصل إجمالي عددهم إلى 155 موظفاً، وفقاً لبيان أرسلته الشركة لوكالة «بلومبرغ».

وتأتي تحركات العملات المشفرة في وقت تواصل فيه الأسواق العالمية مراقبة التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وسط حالة من الحذر بشأن انعكاس أي تصعيد جديد على شهية المستثمرين تجاه الأصول مرتفعة المخاطر.

كما يترقب المتعاملون مؤشرات الاقتصاد الأمريكي وقرارات السياسة النقدية، مع استمرار تأثير توقعات أسعار الفائدة على تدفقات السيولة إلى العملات المشفرة.

وتظل بتكوين، العملة المشفرة الأكبر من حيث القيمة السوقية، حساسة لتحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تدفقات المنتجات الاستثمارية المرتبطة بها.

ويترقب المستثمرون كذلك أداء صناديق التداول الفوري للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، باعتبارها أحد مصادر الطلب المؤسسي المؤثرة في حركة الأسعار.

وفي سياق متصل، يعكس خفض شركة «بيتوايز آست مانجمنت» عدد موظفيها الضغوط التي تواجهها بعض شركات إدارة الأصول الرقمية، رغم استمرار الاهتمام المؤسسي بالقطاع. وتعد «بيتوايز» من الشركات المتخصصة في إدارة المنتجات الاستثمارية المرتبطة بالعملات المشفرة، وقد توسعت أعمالها خلال السنوات الماضية مع تنامي الطلب على أدوات الاستثمار الرقمية.

يأتي تقليص الوظائف في وقت تسعى فيه شركات القطاع إلى ضبط التكاليف ورفع الكفاءة التشغيلية، بالتزامن مع تغير مستويات الطلب وتذبذب أسعار الأصول الرقمية، كما تواصل المؤسسات المالية الكبرى تطوير خدماتها المرتبطة بالعملات المشفرة، ما يزيد المنافسة في سوق إدارة الأصول الرقمية. ويترقب المستثمرون خلال الفترة المقبلة مزيداً من المؤشرات بشأن تدفقات الأموال إلى السوق.