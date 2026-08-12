ارتفاع إيرادات تينسنت 11 % في الربع الثاني بدعم قطاع ألعاب الفيديو

ارتفعت إيرادات «تينسنت» 11 % خلال الربع الثاني من 2026، بدعم من النمو القوي من قطاعي التسويق وألعاب الفيديو، في وقت تكثف فيه الشركة استثماراتها في الذكاء الاصطناعي.

وقالت الشركة، إن إيرادات خدمات التسويق ارتفعت بنسبة 22 % إلى 43.6 مليار يوان (6.46 مليارات دولار)، مدفوعة بتحسينات الذكاء الاصطناعي التي أسهمت في تعزيز مبيعات الإعلانات وتحسين الأسعار داخل تطبيق «ويشات».

وزادت إيرادات الشركة من ألعاب الفيديو في السوق الصينية بنسبة 17 % لتصل إلى 47.3 مليار يوان، بينما انخفضت إيرادات القطاع خارج الصين بنسبة 0.8 % إلى 18.6 مليار يوان نتيجة لتقلبات أسعار الصرف.

وتكثف «تينسنت» جهودها للحاق بمنافسيها في مجال الذكاء الاصطناعي، إذ ارتفعت نفقاتها الرأسمالية إلى 52.8 مليار يوان خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 31.9 مليار يوان في الربع الأول من العام الجاري.

وقال «ما هواتينغ» رئيس مجلس إدارة الشركة في التقرير، إن «تينسنت» حققت تقدماً كبيراً في قطاع الذكاء الاصطناعي، هذا بجانب نجاح عدد من ألعاب الفيديو التي أطلقتها مؤخراً، ما أسهم في نمو أعمال الشركة.