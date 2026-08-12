يوتيوب تضاعف شروط تحقيق الربح لمنشئي المحتوى الجدد

رفعت منصة «يوتيوب» شروط الانضمام لبرنامج الشركاء للاستفادة من تقاسم إيرادات الإعلانات واشتراكات «بريميم» للمبدعين الجدد، على أن تُطبق هذه التغييرات رسمياً اعتباراً من الأول من فبراير 2027.

وتتطلب القواعد الجديدة من الراغبين الجدد في تحقيق الربح استيفاء شروط تتضمن الوصول إلى 1000 مشترك، إضافة إلى تحقيق 8000 ساعة مشاهدة عامة مؤهلة خلال العام الماضي بدلاً من 4000 ساعة.

وتتضمن الشروط الجديدة تسجيل 20 مليون مشاهدة مؤهلة للمقاطع القصيرة «شورتس» خلال آخر 90 يوماً بدلاً من 10 ملايين مشاهدة، بحسب «فوربس».

كما يحتفظ المبدعون الحاليون بعضويتهم شريطة الموافقة على الشروط المحدثة عبر تطبيق «يوتيوب استوديو» بحلول 31 يناير 2027، وذلك في أول تغييرات رئيسية يجرى إدخالها على النظام منذ عام 2018.

وأوضحت المنصة أن رفع المعايير يعكس الحجم الضخم للتفاعل على المنصة، التي تسجل حالياً أكثر من 200 مليار مشاهدة يومية لمقاطع «شورتس» وأكثر من مليار ساعة مشاهدة يومية عبر شاشات التلفزيون.