تراجع «وول ستريت» وترقّب لتوجهات الفائدة

تراجعت الأسهم الأمريكية، أمس، مع انخفاض أسعار النفط، عقب تصريحات أفادت بقرب الولايات المتحدة وإيران من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب.

وخلال التتعاملات، تراجع مؤشر داو جونز 0.10 % وستاندرد آند بورز 0.15 % كما نزل مؤشر ناسداك 0.37 %.

وارتفع سهم «إنفيديا» 1.55% إلى 220.96 دولاراً، بعدما ذكرت «رويترز» أن كبرى المؤسسات المالية في «وول ستريت» تعمل مع الشركة على إعداد حزمة تمويل بقيمة 500 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وتتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات التضخم الأمريكية، مع صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر يوليو، اليوم، يليه مؤشر أسعار المنتجين غداً، بحثاً عن دلائل حول آفاق السياسة النقدية وتوجهات أسعار الفائدة الأمريكية.

وبدأت «أنثروبيك» سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرين محتملين لتعزيز الثقة في ما قد يكون أكبر اكتتاب عام في التاريخ، حيث قدمت تطمينات بشأن وتيرة نموها السريعة واستراتيجياتها.

وبحسب تقرير لـ «وول ستريت جورنال»، تواجه الشركة التي تبلغ قيمتها 965 مليار دولار، تحديات تدفع المستثمرين إلى إعادة النظر في أعمالها بشكل أكثر دقة وتشمل التحديات الشعبية المتزايدة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأرخص ثمناً المطورة في الصين، والتوترات مع إدارة «ترامب»، وردود الفعل السلبية المتزايدة تجاه بناء مراكز البيانات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأظهر مسح الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة، ارتفاع مؤشر ثقة الشركات الصغيرة بنحو 2.4 نقطة إلى99.8 نقطة خلال شهر يوليو، متجاوزاً متوسطه التاريخي الممتد لـ52 عاماً والبالغ 98.0 نقطة، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ أغسطس 2025.

وعلى صعيد الضغوط التضخمية، شهدت الأسعار الفعلية والمخطط لها هبوطاً لافتاً؛ حيث انخفضت نسبة أصحاب الشركات الذين رفعوا أسعار البيع بمقدار 7 نقاط لتصل إلى 31%.

كما هبطت نسبة من يعتزمون زيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 28%، وتراجعت مخاوف التضخم كعائق رئيسي للأنشطة، حيث أشار 14% فقط من أصحاب الأعمال إلى التضخم باعتباره أهم مشكلة تواجه أعمالهم، بانخفاض 7 نقاط عن يونيو.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات الوظائف والناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو، بالإضافة إلى بيانات أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الأسبوع، للحصول على مزيد من المؤشرات حول مسار أسعار الفائدة.