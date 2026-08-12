أمريكا واليابان والصين الأكثر مديونية في العالم

تتصدر الولايات المتحدة الأمريكية، تليها اليابان، ثم الصين، قائمة أكثر الدول مديونية في العالم، بحسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولي لعام 2026، حيث تضع الدين الحكومي الإجمالي الأمريكي عند نحو 125.8% من الناتج المحلي، مع توقع ارتفاعه تدريجياً إلى أكثر من 140% بحلول 2031.

أما اليابان فتظل صاحبة أعلى عبء دين حكومي بين الاقتصادات الكبرى؛ حيث تظهر التقديرات أن الدين الإجمالي يبقى فوق 200% من الناتج، مع استمرار الضغوط المالية وارتفاع تكاليف خدمة الدين. وبالنسبة للصين، يقدّر دين الحكومة العامة بنحو 86.9% من الناتج الإجمالي.





