ارتفاع مؤشر ثقة الشركات الصغيرة في أمريكا

أظهر مسح الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة في الولايات المتحدة، أمس، ارتفاع مؤشر ثقة الشركات الصغيرة بنحو 2.4 نقطة إلى 99.8 نقطة خلال يوليو الماضي، متجاوزاً متوسطه التاريخي الممتد لـ52 عاماً والبالغ 98.0 نقطة، ليسجل بذلك أعلى مستوياته منذ أغسطس 2025.

وأوضح كبير الاقتصاديين في الاتحاد بيل دانكلبرج، أن ثقة قطاع الأعمال الصغير واصلت المسار الصعودي بدعم من التفاؤل الصريح بشأن التوسع في التعيينات وزيادة النفقات الرأسمالية.

مشيراً إلى أنه رغم ارتفاع حالة عدم اليقين بمقدار نقطتين لتصل إلى 91 نقطة، إلا أن الشركات تتوقع استمرار تحسن ظروف الأعمال.وعلى صعيد الضغوط التضخمية، شهدت الأسعار الفعلية والمخطط لها هبوطاً لافتاً.

حيث انخفضت نسبة أصحاب الشركات الذين رفعوا أسعار البيع 7 نقاط إلى 31% كما هبطت نسبة من يعتزمون زيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة المقبلة إلى 28% وتراجعت مخاوف التضخم كعائق رئيسي للأنشطة.