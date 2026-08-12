«الفاو» تتوقع استمرار ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً

توقعت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» استمرار ارتفاع أسعار السلع الزراعية حتى شهر ديسمبر المقبل، بضغط من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية وصعود تكاليف الطاقة والمدخلات.

وأوضح «ماكسيمو توريرو»، كبير الاقتصاديين في المنظمة، أن التصعيد العسكري في منطقة البحر الأسود ألقى بظلاله على قدرة الموردين على الوصول إلى الأسواق الدولية، خاصة أن المنطقة تؤمن نحو ثلث الصادرات العالمية من الحبوب.

وأشار مسؤول «الفاو» إلى أن مخاطر الإمداد تتركز بدرجة أكبر في القمح والأرز نتيجة تأخر الموسم الزراعي في الهند وأستراليا والولايات المتحدة وصعوبة شحن المحصول الأوكراني، بينما تبقى مخاطر الذرة محصورة في المخاوف المتعلقة بالمحاصيل الصيفية داخل القارة الأوروبية.