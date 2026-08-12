تباين العملات المشفرة.. و«بتكوين» فوق 64 ألفاً

وارتفعت عملة بتكوين 0.43% إلى 64215 دولاراً، والإيثريوم 0.48% إلى 1885 دولاراً، فيما تراجعت سولانا 0.34% إلى 75.80 دولاراً، وهبطت إكس آر بي 1.60% إلى 1 دولار.
وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبتكوين في الولايات المتحدة أعلى تدفقات نقدية أسبوعية لها منذ أبريل، إذ جذبت أكثر من 850 مليون دولار خلال الأسبوع الماضي.
وأعلنت «استراتيجي»، أكبر حائز مؤسسي في العالم للبتكوين، أنها باعت ما قيمته 108.6 ملايين دولار من العملة المشفرة خلال الأيام السبعة المنتهية في التاسع من أغسطس الجاري، لتعزيز احتياطياتها النقدية.
وتكتسب بيانات أسعار المستهلك أهمية خاصة بالنسبة للأصول عالية المخاطر، إذ يمكن لأي مفاجأة في معدلات التضخم أن تؤثر في توقعات خفض أسعار الفائدة، وبالتالي في شهية المستثمرين تجاه العملات المشفرة.
وفي المقابل، لا تزال التدفقات إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالبتكوين في الولايات المتحدة تمثل عاملاً داعماً للسوق، مع استمرار اهتمام المؤسسات الاستثمارية بالتعرض للعملة المشفرة من خلال أدوات مالية منظمة.
كما يراقب المتعاملون تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، باعتبارها مؤشرات رئيسية على اتجاه السيولة العالمية وشهية المخاطرة، بينما تستمر العملات البديلة في التحرك بوتيرة أكثر تذبذباً مقارنة بالبتكوين.