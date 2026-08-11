الدولار قرب أدنى مستوى في شهرين

حوّم الدولار الأمريكي قرب أدنى مستوى له في شهرين مقابل العملات ​الرئيسية، أمس، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم هذا الأسبوع بحثاً عن مؤشرات ‌بشأن مسار أسعار ​الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وحقق اليورو ارتفاعاً طفيفاً إلى 1.1558 دولار، ليحوم قرب أقوى مستوياته منذ منتصف يونيو، في حين استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3490 دولار، بالقرب من أعلى مستوى له في خمسة أسابيع.

وتمسك الين بمستوى 157.90 مقابل الدولار، بعدما تخلى عن بعض المكاسب التي حققها بفعل التدخل، لكنه ظل بعيداً عن أدنى مستوى ⁠له في عدة عقود عند نحو 164 للدولار، والذي سجله في أواخر الشهر الماضي.

واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، عند 99.6، ليظل قرب أدنى مستوياته منذ الثاني من يونيو.

وأظهرت بيانات الجمعة أن الاقتصاد الأمريكي فقد وظائف على غير المتوقع في يوليو، بينما جرى تعديل أرقام الوظائف في الشهرين السابقين بالخفض بشكل كبير، مما قلص التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية بعد أن بدد تقرير الوظائف الرهانات على رفع أسعار الفائدة، وسجل عائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات 4.637 % في أحدث تعاملات، وقلصت سوق العقود الآجلة احتمالات اتخاذ خطوة في سبتمبر إلى نحو 44 % من 67 % قبل أسبوع.

ويشير متوسط التقديرات إلى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.2 % على أساس ⁠شهري في يوليو، ⁠مما يرفع المعدل السنوي إلى 2.5 % ويواصل التباطؤ التدريجي للتضخم، وبلغ المعدل السنوي 2.6 % في يونيو.

وفي آسيا، انخفض كل من الدولار النيوزيلندي والدولار الأسترالي 0.1 % إلى 0.7062 دولار أمريكي و0.5889 دولار أمريكي على الترتيب. ويترقب المشاركون في السوق قرار بنك الاحتياطي الأسترالي بشأن أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء.