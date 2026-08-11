«بتكوين» تتماسك فوق 65 ألف دولار

تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية لشهر يوليو المقرر صدورها في وقت لاحق هذا الأسبوع، للتوصل إلى دلائل حول مسار الفائدة.

وتماسكت «بتكوين»، العملة المشفرة الأكبر عالمياً من حيث القيمة السوقية، فوق مستوى 65 ألف دولار، متراجعة 0.16% عند 65042 دولاراً، والإيثريوم 0.17% عند 1917 دولاراً، وهبطت سولانا 0.41% عند 76.87 دولاراً، وإكس آر بي 0.76% إلى 1.03 دولار.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، باعتبارها من أبرز المؤشرات التي قد تؤثر في توقعات المستثمرين بشأن قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الاجتماعات المقبلة.

ويبحث المتعاملون عن مؤشرات بشأن مدى استمرار الضغوط التضخمية، خصوصاً مع اقتراب موعد اجتماع السياسة النقدية، وسط انقسام التوقعات بين الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية أو الاتجاه نحو خفضها في وقت لاحق.

وتتأثر العملات المشفرة بصورة متزايدة بتوقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ عادة ما تستفيد الأصول عالية المخاطر، ومن بينها بتكوين، من تراجع أسعار الفائدة وانخفاض عوائد أدوات الدخل الثابت، في حين تتعرض لضغوط عندما ترتفع توقعات التشديد النقدي.

كما يراقب المستثمرون تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، إلى جانب تدفقات الأموال إلى صناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة بالعملات المشفرة. وشهد سوق الأصول الرقمية خلال الأسابيع الماضية تحركات متباينة، مع استمرار المستثمرين في تقييم مستويات الأسعار بعد موجات الصعود والهبوط الأخيرة.

وتظل بتكوين محور اهتمام الأسواق، في ظل استمرار تدفقات المؤسسات الاستثمارية إلى المنتجات المرتبطة بها، فيما يتحرك الإيثريوم وسولانا وإكس آر بي بالتزامن مع اتجاهات السوق الأوسع. يأتي ذلك في وقت تسعى فيه الأسواق إلى تحديد الاتجاه المقبل للعملات المشفرة.