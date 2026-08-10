«بيل أكرمان» يحول عمال النظافة إلى مليونيرات

يمتلك عمال النظافة وموظفو الاستقبال ملايين الدولارات من أسهم شركة «برشينج سكوير كابيتال مانجمنت»، وذلك وفق تقرير صحفي لمجلة «فورتشن»، كشفت فيه عن نموذج الإدارة والتعويضات الفريد الذي يتبعه الملياردير بيل أكرمان في صندوق التحوط الخاص به البالغة قيمته نحو 35 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الصندوق الذي يدار بفاعلية عالية يعتمد على فريق عمل صغير جداً لا يتجاوز عدده 50 موظفاً، حيث حرص أكرمان منذ تأسيس المؤسسة على توزيع حصص ملكية وأسهم في الشركة على كافة العاملين دون استثناء، ابتداءً من المحللين الماليين وكبار التنفيذيين وصولاً إلى عمال النظافة وسائقي الخدمات وموظفي الاستقبال، ما جعل جميع العاملين يمتلكون ثروات طائلة تقدر بملايين الدولارات نتيجة النمو المتصاعد لقيمة الصندوق وأصوله الاستثمارية عبر السنوات.

وقد أثارت هذه التفاصيل موجة واسعة من الأصداء والتحليلات في وسائل الإعلام والاقتصاد العالمي؛ حيث ركزت القنوات المالية والتحليلات الاستثمارية على دلالات منح عمال النظافة والسكرتارية ملايين الدولارات كحاملي أسهم في واحد من أكبر صناديق التحوط في العالم.

واعتبر خبراء الإدارة والموارد البشرية في تغطياتهم للتقرير أن منهجية أكرمان تمثل مظهراً استثنائياً لـ«رأس المال المشارك» الذي يلغي الفجوة التقليدية بين الإدارة والعمالة الخدمية، مؤكدين أن تخصيص ملكية حقيقية لجميع الفئات الوظيفية ساهم في خلق بيئة عمل تتسم بالولاء المطلق والاستقرار المرتفع والانخفاض التام في معدلات دوران العمالة.

كما أشار التحليل الاقتصادي الدولي إلى أن هذا النموذج يقدم درساً عملياً لشركات وول ستريت والمؤسسات المالية الكبرى حول كيفية توزيع الثروة وتحفيز الأداء الداخلي، مبرزاً كيف يمكن للاستثمار في جميع أفراد المؤسسة أن يتحول إلى استراتيجية ربحية مستدامة تعزز القيمة السوقية للشركة وتضمن تفوقها التنافسي.