كوريا تسجل أعلى فائض سياحي منذ جائحة كوفيد-19

سجلت جمهورية كوريا في يونيو أعلى فائض في ميزانها السياحي منذ تفشي جائحة كوفيد-19.

و بحسب بيانات منظمة كوريا للسياحة أصدرتها اليوم و أوردتها وكالة أنباء "يونهاب"، بلغ الفائض 596 مليون دولار، مقارنة بعجز قدره 846 مليون دولار في يونيو من العام الماضي.

وكان الميزان السياحي قد سجل عجزاً على مدى 72 شهراً متتالياً، من مارس 2020، مع تفشي الجائحة، وحتى فبراير من العام الجاري، وتحول إلى فائض بلغ 263 مليون دولار في مارس، ثم 159 مليون دولار في أبريل و220 مليون دولار في مايو من العام الجاري.

وبلغت إيرادات السياحة في يونيو الماضي 2.78 مليار دولار، مقابل 2.18 مليار دولار للإنفاق السياحي، ووصل متوسط إنفاق السائح الأجنبي الوافد إلى كوريا إلى 1397 دولاراً، مقابل 1091 دولاراً متوسط إنفاق المسافر الكوري في الخارج.