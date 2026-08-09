«سيتي بنك» يرفع توقعاته لخام برنت إلى 80 دولاراً بالربع الثالث

أعلن مصرف «سيتي بنك» عن تعديل توقعاته لمتوسط سعر خام برنت خلال الربع الثالث من عام 2026، ليرفعه إلى 80 دولاراً للبرميل، مقارنة بتوقعاته السابقة عند 75 دولاراً، وذلك نتيجة استمرار أمد المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن.

ورغم هذا التعديل المرحلي، أبقى البنك على توقعاته لمتوسط سعر الخام للربع الرابع من العام الجاري عند 70 دولاراً للبرميل، ولدعم متوسط عام 2027 كاملاً عند 65 دولاراً للبرميل، مرجحاً التوصل إلى تسوية للنزاع الإقليمي على المدى الأطول.

وقد ارتفعت أسعار النفط العالمية عقب تقارير الوظائف الأمريكية الصادرة عن الحكومة الاتحادية وتجدد المخاوف بشأن مسار المباحثات الأمريكية الإيرانية لإيقاف المواجهات الممتدة منذ نحو خمسة أشهر.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.4 % لتسجل 81.79 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.33 % ليصل إلى 78.32 دولاراً للبرميل.

وكان مصرف «غولدمان ساكس» قد أشار في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى توقعاته باستقرار أسعار خام برنت ضمن نطاق يتراوح بين 80 و90 دولاراً للبرميل، وذلك لحين التأكد من إبرام اتفاق نووي جديد بين واشنطن وطهران، أو حدوث تصعيد ميداني كبير في المنطقة. كما تشير توقعات مؤسسات مالية دولية إلى استمرار أسعار النفط عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة.