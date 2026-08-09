«إنفيديا» تعتزم ضخ 3 مليارات دولار في «ستارغيت» للبيانات

تعتزم شركة إنفيديا استثمار ما يصل إلى 3 مليارات دولار في شركة لانسيوم المطورة للبنية التحتية للطاقة، التي تقف وراء مجمع مراكز بيانات ستارغيت في تكساس، وفقاً لما أوردته صحيفة «ذا إنفورميشن».

وبحسب تقرير للصحيفة، ستستثمر إنفيديا ملياري دولار مبدئياً مقابل حصة تبلغ نحو 20 % في لانسيوم، المدعومة من شركة بلاكستون.

وقد تستثمر إنفيديا مليار دولار إضافي إذا حققت لانسيوم معايير معينة، من بينها إتمام عمليات الربط بشبكة الكهرباء، وفقاً للتقرير نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وأشارت «ذا إنفورميشن» إلى أن الصفقة تقدر القيمة المؤسسية لشركة لانسيوم ومحفظة الأراضي وروابط الطاقة التابعة لها بنحو 10 مليارات دولار.

ومن المتوقع أن تساعد هذه الأموال لانسيوم على توسيع عملياتها، في الوقت الذي تستكشف فيه إمكانية طرح عام أولي لأسهمها في 2027، بحسب التقرير.

و«ستارغيت» مشروع مشترك بين سوفت بنك وأوبن إيه آي وأوراكل لبناء مراكز بيانات أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير الماضي.