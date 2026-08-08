تقلبات العملات تُربك الأسواق الناشئة

أفادت شبكة «رويترز» بأن أسواق الصرف الأجنبي في الدول النامية تشهد حالة من التباين والاضطراب الحاد نتيجة تقلبات حركة تحويلات رؤوس الأموال، واستجابةً لمسار أسعار الفائدة العالمية وتوجهات البنوك المركزية الكبرى؛ حيث أدى انتقال رؤوس الأموال الباحثة عن العوائد المرتفعة إلى تذبذب قيمة العملات المحلية أمام العملات الرئيسية، ما فرض تحديات اقتصادية جسيمة على الاستقرار المالي في الأسواق الناشئة ودفع البنوك المركزية لاتخاذ إجراءات تنظيمية متقدمة لحماية أسواقها.

وقد سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على تفاصيل هذه التحولات وتداعياتها الهيكلية؛ حيث أوضحت شبكة «بلومبرغ» أن الترقب السائد لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية الكبرى يشكل المحرك الأساسي لاتجاهات العملات؛ إذ تلعب توقعات السياسة النقدية ومسارات الفائدة القادمة دوراً مباشراً في إعادة توجيه تدفقات الاستثمار الأجنبي وتحديد أسعار الصرف عالمياً.

من جانبها، كشفت صحيفة «الغارديان» عن استجابة المؤسسات المالية للضغوط التنفيذية عبر تطوير أدوات تنظيمية جديدة، مشيرة إلى تجربة «بنك غانا المركزي» في اعتماد آلية المتوسط المتحرك للصفقات الفورية لحساب أسعار الصرف المرجعية اليومية، بهدف تعزيز الشفافية، والحد من المضاربات، وضمان كفاءة أداء القطاع المصرفي في مواجهة شح السيولة الأجنبية.

وفي سياق متصل، حذرت صحيفة «فاينانشال تايمز» من أن تباين التوجهات النقدية بين الاقتصاد المتقدم والأسواق الناشئة قد يفاقم من مخاطر نزوح رؤوس الأموال، مشددة على أن تحسين آليات تسعير العملة والشفافية البنكية أصبحا شرطين أساسيين لاستعادة ثقة المستثمرين وتقليل تكلفة الاقتراض الخارجي.

أما صحيفة «وول ستريت جورنال»، فقد أشارت في تحليل لها إلى أن السياسات النقدية الصارمة للمؤسسات الدولية تجبر البنوك المركزية في الدول النامية على إعادة إرجاع أطر التداول المصرفي وإدارة الاحتياطيات الأجنبية بمرونة أعلى، لتجنب حدوث انهيارات مفاجئة في أسعار الصرف المحلية أمام العملات الصعبة.