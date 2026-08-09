النفط يسجل خسارة أسبوعية

سجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي خسارة أسبوعية بنسبة 7.67 % مسجلة 78.18 دولاراً للبرميل، مقارنة مع 84.67 دولاراً للبرميل بنهاية الأسبوع الماضي. كما سجلت العقود الآجلة لخام برنت خسارة أسبوعية بنسبة 7.29 % لتسجل 83.55 دولاراً للبرميل عند تسوية تعاملات، مقابل 90.12 دولاراً للبرميل الأسبوع الماضي.

تأتي هذه الخسائر مع ترقب المستثمرين لاتفاق لفتح مضيق هرمز أمام حرية الملاحة، بحسب ما لوحت به الإدارة الأمريكية أخيراً.

وقالت فاندانا هاري، ‌مؤسسة شركة (فاندا إنسايتس) لتحليلات سوق النفط، إن الإشارات الصادرة هذا الأسبوع بشأن احتمال التوصل ‌إلى اتفاق أحدثت تقلبات حادة في ثقة ‌السوق، لكن السوق لا تزال تجهل ما الذي يجب أن يحدث لإبرام الاتفاق.