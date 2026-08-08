نمو قطاع الخدمات في أوروبا بنسبة 0.8 % خلال مايو

تسارع نمو إنتاج قطاع الخدمات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو بنسبة 0.8% خلال شهر مايو 2026 مقارنة بشهر أبريل السابق، محققا توسعا سنويا بنسبة 2.4%، وذلك وفقا لأحدث بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي "يوروستات".

وتصدر قطاع العقارات الأداء الاقتصادي مسجلا أعلى نمو شهري بارتفاع 2.1% في منطقة اليورو و1.6% في الاتحاد الأوروبي، ترافقه اتجاهات إيجابية في قطاعات الأنشطة المهنية والعلمية، والإعلام والاتصالات، والنقل؛ وفي المقابل، سجل قطاع الإقامة والخدمات الغذائية تراجعاً بنسبة 1% شهريا و1.8% على أساس سنوي.

وعلى مستوى الدول، قادت اليونان الارتفاعات الشهرية بنمو بلغ 4.5%، تلتها لاتفيا وبولندا.

أما على الصعيد السنوي، فقد حققت بلغاريا ولاتفيا وبولندا أعلى معدلات النمو بنسب تراوحت بين 7.3% و8.1%؛ في المقابل، تكبدت الدنمارك التراجع السنوي الأكبر بنسبة 14%، في حين سجلت المجر التراجع الشهري الأكبر بنسبة 3.6% وتراجعا سنويا بنسبة مماثلة.