أسعار الغذاء العالمية ترتفع لأعلى مستوى في أكثر من ثلاث سنوات

ارتفعت أسعار الغذاء العالمية خلال يوليو الماضي إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعة بزيادة أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، وسط مخاوف بشأن إمدادات الحبوب العالمية وتأثيرات الظروف الجوية على الإنتاج الزراعي.

وأظهرت بيانات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «الفاو» ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.6% مقارنة بيونيو، ليصل إلى 131.1 نقطة، مدفوعا بارتفاع أسعار الحبوب والسكر والزيوت النباتية، رغم تراجع أسعار اللحوم ومنتجات الألبان.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 3.4%، مع صعود أسعار القمح وسط مخاوف من اضطراب صادرات البحر الأسود والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للتصدير، إلى جانب تأثير موجات الحر في المحاصيل بعدد من الدول المنتجة. كما ارتفعت أسعار الذرة بنسبة 3.6%.

وصعد مؤشر أسعار الزيوت النباتية 2%، مسجلا أعلى مستوى له منذ يونيو 2022، بدعم من ارتفاع أسعار زيتَي النخيل والصويا.

في المقابل، تراجع مؤشر أسعار اللحوم 2.8% ومنتجات الألبان 0.7%، بينما ارتفع مؤشر أسعار السكر 5.6% بفعل المخاوف من تأثير الظروف الجوية في المحاصيل.