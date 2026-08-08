ترامب يجدد دعوته لخفض أسعار الفائدة الأمريكية

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوته إلى خفض أسعار الفائدة الأمريكية، لكنه أقر بأن قرارات السياسة النقدية لا تعود بشكل كامل إلى رئيس الفيدرالي وحده، بل إلى أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

جاء ذلك خلال مقابلة مع موقع «بانشبول نيوز» نُشرت، أمس، رداً على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي لرئيس الفيدرالي كيفن وارش تجنب رفع أسعار الفائدة خلال الاجتماع المقبل.

وأضاف ترامب أن القرار لا يعتمد على رئيس البنك المركزي وحده، وإنما يعود إلى مجلس الاحتياطي الفيدرالي، مجدداً انتقاداته لبعض أعضاء المجلس، من بينهم الرئيس السابق جيروم باول وليزا كوك.

وقال ترامب إنه يفضل العودة إلى الفترة التي كانت فيها البيانات الاقتصادية الإيجابية تقترن بانخفاض أسعار الفائدة، مضيفاً: «في الماضي، عندما كنا نعلن بيانات جيدة كانت أسعار الفائدة تنخفض».

وبحسب أداة «سي إم إي فيدووتش»، يسعر المستثمرون حالياً احتمالاً بنسبة 42% لرفع أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر، مقابل احتمال بلغ 55% قبل صدور البيانات.