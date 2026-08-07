النفط يمحو خسائره و«برنت» فوق 81 دولاراً

محت أسعار النفط خسائرها المبكرة، أمس، وسط حذر بشأن تدفق الإمدادات عبر مضيق هرمز.

وخلال التعاملات، ارتفع خام برنت 1.66 دولار أو 2.09% إلى 81.08 دولاراً، وخام نايمكس 1.08 دولار أو 1.44% إلى 76.41 دولاراً، فيما تراجع الغاز الطبيعي 0.05 دولار أو 1.72%.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن ​من المتوقع أن تصل واردات أمريكا من النفط ‌الخام من ​الشرق الأوسط إلى نحو 600 ألف برميل يومياً في أغسطس، وهو أعلى مستوى منذ بدء الحرب مع إيران.

ويتجه ما يقرب من 12 سفينة محملة بالنفط الخام من الشرق الأوسط إلى الموانئ الأمريكية بعد أن سارعت شركات التكرير والتجار الأمريكيون إلى شراء البراميل ‌التي خرجت من المضيق.

وقال ​المحلل لدى «كبلر» مات سميث: ربما يكون شحن النفط الخام على متن ناقلات إلى الولايات المتحدة بدلاً من آسيا خياراً مفضلاً بالنظر إلى الجوانب اللوجستية للأسطول.