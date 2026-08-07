«ألفابت» تسعى لجمع 25 مليار دولار في اختبار لسندات الذكاء الاصطناعي

تسعى شركة «ألفابت» لجمع ما يصل إلى 25 مليار دولار من أحدث طرح لها لسندات أمريكية من الدرجة الاستثمارية، وفقاً لمصادر مطلعة على الأمر، في صفقة ستختبر إقبال المستثمرين على الديون المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعد موجة البيع التي شهدها يوليو. وأضافت المصادر أنه لم يُتخذ قرار نهائي بشأن حجم الطرح.

وتطرح الشركة الأم لـ«غوغل» و«يوتيوب» سندات على ما يصل إلى 10 شرائح، بآجال استحقاق تتراوح بين عامين و40 عاماً، وفقاً لمصدر آخر. وتشير المناقشات الأولية بشأن التسعير إلى علاوة تبلغ نحو 1.55 نقطة مئوية فوق عوائد سندات الخزانة للشريحة الأطول أجلاً.

يأتي طرح «ألفابت» بعد أسبوعين من رفع الشركة توقعاتها للإنفاق في 2026، وهو ما أسهم في إثارة مخاوف جديدة بشأن ما إذا كانت الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي ستؤتي ثمارها.

وتراجع إقبال المستثمرين في يوليو على السندات التي تساعد في تمويل هذا الإنفاق، بعدما رفعت «ألفابت» توقعاتها إلى ما يصل إلى 205 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف إنفاقها في 2025.

وباعت شركة مرتبطة بـ«بلاك روك» الأسبوع الماضي سندات بقيمة 12.5 مليار دولار مرتبطة بمشروع مركز بيانات تابع لـ«ميتا بلاتفورمز» في تكساس. وكان الطلب الأولي فاتراً، بعد إقبال ضعيف على طرح أجرته شركة «أمازون دوت كوم».

كما اتسعت هوامش السندات حديثة الإصدار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لشركات من بينها «سبيس إكس» في السوق الثانوية.

وتصدرت «ألفابت»، التي باعت ديوناً بأكثر من 50 مليار دولار في النصف الأول من 2026، و«أمازون» موجة الاقتراض لتمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وكانت آخر مرة لجأت فيها «ألفابت» إلى سوق الديون الأمريكية عالية التصنيف في فبراير.