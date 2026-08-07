الين يتراجع.. والدولار قرب مستويات متدنية

وانخفض الين قليلاً إلى 157.88 يناً للدولار بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وبدد الين الآن بعض المكاسب التي حققها بفضل التدخل بعد أن لامس مستوى 155.20 مقابل الدولار، الاثنين الماضي لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى منذ عدة عقود والذي سجله الشهر الماضي عند حوالي 164.
أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، فارتفع 0.1 % إلى 99.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أسابيع، الاثنين الماضي.
وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكن رئيسه كيفن وورش أكد التزامه الراسخ بخفض التضخم، مما يفتح الباب أمام احتمال رفعها في سبتمبر.
وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو، المقرر صدوره، اليوم، من المرجح أن يسجل إضافة 80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، بعد زيادة بلغت 57 ألف وظيفة في يونيو ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.2 %.