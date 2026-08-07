الين يتراجع.. والدولار قرب مستويات متدنية

تراجع الين، أمس، عن بعض مكاسبه التي حققها بفضل تدخل من ​السلطات، وظل الدولار قرب أدنى مستوياته في 6 أسابيع، مع ترقب المستثمرين لمزيد من التفاصيل ‌حول اتفاق مقترح ​بين واشنطن وطهران وترقبهم لتقرير عن الوظائف الأمريكية من المقرر صدوره اليوم.

وانخفض الين قليلاً إلى 157.88 يناً للدولار بعد تراجعه لجلستين متتاليتين، وبدد الين الآن بعض المكاسب التي حققها بفضل التدخل بعد أن لامس مستوى 155.20 مقابل الدولار، الاثنين الماضي لكنه لا يزال بعيداً عن أدنى مستوى منذ عدة عقود والذي سجله الشهر الماضي عند حوالي 164.

ولم يشهد اليورو تغيرا يذكر مسجلاً 1.1544 دولار، وانخفض الجنيه الاسترليني 0.1 % إلى 1.3454 دولار، وتراجع الدولاران النيوزيلندي والأسترالي 0.2 % في أحدث التعاملات إلى0.5873 دولار و0.7039 دولار على الترتيب.

أما مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسية، فارتفع 0.1 % إلى 99.76 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بعدما سجل أدنى مستوى في 6 أسابيع، الاثنين الماضي.

وقال راي أتريل، محلل ​العملات الأجنبية في ⁠بنك أستراليا الوطني: «السوق في حالة ترقب ⁠وانتظار».

وأضاف: «لم نشهد التقلبات في سوق النفط التي كانت بالفعل المحرك الرئيسي لمعظم الأسواق في الأيام والأسابيع الماضية».

وينتظر المستثمرون أيضاً تقرير الوظائف الأمريكية الذي قد يوفر مزيداً من الدلائل حول مسار أسعار الفائدة بعد أن أظهرت ⁠البيانات أن قطاع الخدمات في البلاد ظل قوياً في يوليو، لكن التوظيف في قطاع الخدمات تباطأ.

وأبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، لكن رئيسه كيفن وورش أكد التزامه الراسخ بخفض التضخم، مما يفتح الباب أمام احتمال رفعها في سبتمبر.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء اقتصاديين أن تقرير التوظيف الأمريكي لشهر يوليو، المقرر صدوره، اليوم، من المرجح أن يسجل إضافة ‌80 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية، بعد زيادة بلغت 57 ألف وظيفة في يونيو ومن المتوقع أن يستقر معدل ​البطالة عند 4.2 %.