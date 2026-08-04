واشنطن تدرس حظر استيراد مكونات مراكز البيانات من الصين

تعمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على إعداد قرار لحظر استيراد مكونات مراكز البيانات الصينية، في خطوة تستهدف حماية البنية التحتية التي تعتمد عليها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بحسب مصادر مطلعة لوكالة «رويترز».

وقالت المصادر إن لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، تُعد إجراءات لمنع استيراد أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية من الصين، وهي مكونات أساسية لنقل البيانات عبر كابلات الألياف الضوئية داخل مراكز البيانات.

وأضافت المصادر أن الإدارة الأمريكية تستهدف بدء تنفيذ القرار فور صدوره، وذلك بهدف الحد من المخاطر الأمنية المرتبطة بهذه المعدات، بما في ذلك احتمال استخدامها في سرقة البيانات، أو زرع برمجيات خبيثة، أو تعطيل خدمات مراكز البيانات.

ومن المتوقع أن يؤثر أي حظر في شركة «تشونغجي إنولايت» الصينية، التي تستحوذ على نحو 27 % من سوق أجهزة الإرسال والاستقبال الضوئية الخاصة بمراكز البيانات عالمياً.