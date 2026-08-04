النفط يصعد 1 % و«برنت» يلامس 85 دولاراً

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1 % في ​الوقت الذي لا يزال فيه التوصل إلى حل دبلوماسي للحرب بين الولايات المتحدة ‌وإيران غير مؤكد. وصعدت ​العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.95 % مسجلاً 84.65 دولاراً. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 0.56 % مسجلاً 80.88 دولاراً.

وقال جيوفاني ستونوفو ‌المحلل لدى «يو.بي.إس»: أسهم تجدد الهجمات على السفن في مضيق هرمز واستمرار ‌القيود المفروضة على حركة الملاحة في دعم أسعار النفط. ورغم تعافي الإنتاج في الشرق الأوسط ‌من أدنى مستوياته، لا يزال دون مستويات ‌ما قبل الصراع، مما يبقي سوق النفط تعاني من نقص في المعروض.