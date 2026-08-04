الين يقفز لأعلى مستوى في 3 أشهر

قفز الين، أمس، ما أبقى المتداولين في حالة تأهب لمزيد من ​التدخل من جانب السلطات اليابانية لدعم العملة التي تشهد ضعفاً تاريخياً، وذلك بعد أيام من تدخل ‌طوكيو وواشنطن ​بشكل مشترك في سوق الصرف الأجنبي.

وارتفعت العملة اليابانية بما وصل إلى واحد بالمئة خلال التعاملات الآسيوية إلى ذروة بلغت 155.20 مقابل الدولار، وهو أقوى مستوى لها منذ حوالي ثلاثة أشهر، قبل أن تتراجع عن بعض المكاسب، وصعدت في أحدث تعاملات 0.7 % إلى 156.46.

وارتفع الين أيضاً مقابل عملات أخرى مثل اليورو والجنيه الاسترليني، مما أثار تكهنات بأن السلطات ⁠اليابانية قد تتدخل في السوق مجدداً.

وجاءت قفزة الين في أعقاب ارتفاع بنسبة تجاوزت ثلاثة بالمئة على مدار جلستي تداول في نهاية الأسبوع الماضي.

وأكدت وزارة المالية اليابانية أنها تدخلت بشكل ‌مشترك مع الولايات المتحدة لشراء الين يوم الجمعة، في حين أظهرت ‌بيانات بنك اليابان المركزي أن طوكيو ربما اشترت ما تصل قيمته إلى 58.97 ‌مليار دولار من الين يوم الخميس.

ويتعرض الين لضغوط منذ سنوات، متأثراً بالنهج التدريجي لبنك اليابان المركزي في تشديد السياسة النقدية، ما أدى إلى استمرار اتساع فوارق العوائد بين اليابان ​وبقية العالم.

وأثقلت أحدث ⁠موجات شراء الين كاهل ⁠الدولار، إذ ارتفع اليورو إلى أعلى مستوى في شهر ونصف الشهر مسجلاً 1.1559 دولار في آسيا، بينما حوّم الجنيه الاسترليني بالقرب من أعلى مستوى في أسبوعين ⁠عند 1.3470 دولار.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي سجل 99.70، بعد انخفاضه بأكثر من 1.5 % الأسبوع الماضي.

وبالنسبة للعملات الأخرى، ارتفع الدولار الأسترالي إلى أعلى مستوى في أكثر من شهر عند 0.7069 ‌دولار أمريكي، في حين سجل الدولار النيوزيلندي أعلى مستوى في شهرين عند 0.59075 دولار.

وسيتركز اهتمام المستثمرين هذا الأسبوع ​على بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة التي تصدر يوم الجمعة.