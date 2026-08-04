تراجع جماعي لأسعار العملات المشفرة

تراجعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات أمس، وذلك على الرغم من إعلان بدء مفاوضات رسمية لتحديد موعد نهائي لإبرام اتفاق لوقف التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

وانخفضت عملة بتكوين 1.01% إلى 62685 دولاراً، والإيثريوم 1.76% عند 1844 دولاراً، وهبطت سولانا 1.45% عند 72.53 دولاراً، وإكس آر بي 1.35% عند 1.07 دولار.

وتعرضت العملات المشفرة لضغوط بسبب اختراق سيبراني استهدف محافظ «كولد كارد»، ما أثار مخاوف المستثمرين بشأن أمان الأصول المشفرة.

وشهدت سوق العملات المشفرة خلال الأسابيع الماضية حالة من التقلبات الحادة، في ظل استمرار تأثرها بعوامل الاقتصاد الكلي والتطورات الجيوسياسية، إلى جانب تزايد المخاطر المرتبطة بالأمن السيبراني.

ورغم أن تحسن الأوضاع السياسية عادة ما يعزز شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، فإن السوق لا تزال تتفاعل بصورة كبرى مع الأخبار المتعلقة بأمن منصات التداول والمحافظ الرقمية، إذ تؤدي أي اختراقات أو ثغرات تقنية إلى موجات بيع سريعة نتيجة تراجع ثقة المستثمرين.

كما يراقب المتعاملون عن كثب توجهات السياسة النقدية الأمريكية، نظراً لأن أسعار الفائدة المرتفعة تقلص جاذبية الأصول غير المدرة للعائد، في حين يدعم أي اتجاه نحو خفض الفائدة تدفقات السيولة إلى العملات المشفرة.

في الوقت نفسه، تستمر صناديق الاستثمار المتداولة الفورية للبتكوين والإيثريوم في لعب دور مؤثر في حركة الأسعار، إذ ينظر المستثمرون إلى حجم التدفقات الداخلة والخارجة منها باعتباره مؤشراً على شهية المؤسسات المالية تجاه السوق.

ويترقب المستثمرون أيضاً أي تطورات تنظيمية في الولايات المتحدة وأوروبا، مع استمرار الحكومات في وضع أطر قانونية لتنظيم تداول الأصول الرقمية وتعزيز حماية المستثمرين.

ويرى محللون أن استمرار حالة عدم اليقين، سواء على الصعيد الاقتصادي أو التقني، سيبقي العملات المشفرة عرضة لتقلبات واسعة خلال الفترة المقبلة.