ماسك يخسر المليارات.. وصواريخه تقود طفرة استثمارية كبرى

أعاد الاكتتاب العام الأولي التاريخي لشركة «سبيس إكس» رسم ملامح اقتصاد الفضاء الحديث، حيث أشار تقرير مفصل نشرته مجلة «فورتشن» إلى أن الطرح العام للشركة لم يقتصر على تحويل عملاق الصواريخ التابع لإيلون ماسك إلى واحدة من أعلى الشركات قيمة في العالم، بل أطلق أيضاً موجة عارمة من الحماس لدى جيل جديد من الشركات الناشئة المزدهرة؛ مثل شركة «كوزموسيرف سبيس» التي تعكف حالياً على تطوير روبوتات متقدمة لجمع وتنظيف النفايات الفضائية، وهو ما يفتح الباب أمام سوق تجارية واسعة النطاق خارج كوكب الأرض تتجاوز مجرد إطلاق الصواريخ والأقمار الصناعية التقليدية.

وتعيش الصناعة حالياً حالة من الزخم غير المسبوق مع تسارع وتيرة الاستثمارات الخاصة نحو المدار، إذ تحفز نجاحات «سبيس إكس» رواد الأعمال والمستثمرين على استغلال الفرص الاقتصادية الناشئة في بيئة المدار المنخفض، بدءاً من خدمات الصيانة المدارية، وصولاً إلى تأجير سعات المعالجة والحوسبة الفضائية.

وفي سياق متصل أفردت وسائل الإعلام الأمريكية تحليلات موسعة لربط هذا التحول المداري بالتقلبات الحادة في ثروة إيلون ماسك الشخصية؛ فوفقاً لما تناولته القراءات التحليلية في الصحافة الاقتصادية الأمريكية، تسبب الاكتتاب العام لـ«سبيس إكس» في قفزة استثنائية وجعل ماسك لفترة وجيزة أول تريليونير في العالم، إلا أن التراجعات اللاحقة وتقلبات الأسهم أعادت تقليص ثروته بشكل ملحوظ.

وترى وسائل الإعلام الأمريكية أن انخفاض ثروة ماسك يعكس طبيعة المخاطر المرتبطة بالتقييمات المرتفعة لشركاته المتعددة والتحديات الضخمة التي تواجه سهم «سبيس إكس» تحت مجهر المستثمرين في الأسواق العامة، حيث تتأثر ثروته بشكل مباشر بتذبذب ثقة الأسواق ومدى قدرة الشركة على تنويع مصادر دخلها ومواجهة الضغوط التشغيلية في قطاع الفضاء المزدحم.

ورغم هذا التراجع في صافي ثروته، يرى محللون أمريكيون أن اقتناص كبار المستثمرين للأسهم عند تراجعها يؤكد الرهان الممتد على الرؤية الاستراتيجية لماسك في قيادة حقبة جديدة للتجارة الفضائية والاستفادة من زخم الاكتتاب العام لتأسيس بنية تحتية اقتصادية متكاملة خارج الأرض.