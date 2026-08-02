أسعار الغاز في أوروبا تقفز 55% خلال يوليو وسط ضغوط الإمدادات والطلب





قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا خلال يوليو 2026 بنسبة 55% على أساس سنوي، ليبلغ متوسط السعر 637 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وارتفعت العقود الآجلة بنهاية يوليو إلى نحو 709 دولارات لكل ألف متر مكعب، بزيادة 39% مقارنة بنهاية يونيو، فيما تجاوز متوسط الأسعار خلال فصل الصيف 586 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفق بيانات بورصة لندن للعقود الآجلة.

ويواجه الاتحاد الأوروبي تحديات في إعادة ملء مرافق تخزين الغاز قبل الشتاء، إذ تشير التقديرات إلى أن مستويات التخزين قد تصل إلى 70-75% فقط مع بداية موسم التدفئة، مقارنة بالمستهدف البالغ 90%.

وساهمت موجات الحر خلال يونيو ويوليو في زيادة الطلب على الكهرباء لتشغيل أنظمة التبريد، ما رفع استهلاك الغاز وعزز الأسعار، وسط استمرار الضغوط على الإمدادات العالمية.