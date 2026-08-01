أداء متباين للعملات المشفرة في يوليو

أظهرت التداولات الأخيرة في شهر يوليو لأسواق العملات المشفرة، أداءً متبايناً بين مختلف الأصول الرقمية، إذ قادت العملات الرئيسة الحركة الإيجابية في السوق، بينما سجلت بعض العملات البديلة تراجعات محدودة.

حسّنت عملة بيتكوين موقعها في السوق، بعدما سجلت ارتفاعاً بنسبة 7.27 %، حيث ارتفع سعرها من 58633 دولاراً، إلى 62893 دولاراً. وكانت عملة إيثريوم الأكثر صعوداً بين العملات الكبرى، محققة زيادة بنسبة 18.27 %، ليصعد سعرها من 1576 دولاراً إلى 1864 دولاراً. كما حققت عملة إكس آر بي ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.92 %، بعد أن ارتفع سعرها من 1.04 دولار، ليصل إلى 1.06 دولار.

في المقابل، اتجهت بعض العملات البديلة نحو التراجع، إذ سجلت عملة سولانا انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.79 %، ليتراجع سعرها من 73.60 دولاراً إلى 73.02 دولاراً. كما شهدت عملة دوجكوين تراجعاً بنسبة 3.19 %، حيث انخفض سعرها من 0.0722 دولار إلى 0.0699 دولار.

يعود هذا الأداء المتباين إلى تركز السيولة المؤسسية في العملات القياسية، وفي مقدمها بيتكوين وإيثريوم، مستفيدة من إقبال المستثمرين على الملاذات الرقمية الأكثر استقراراً، في مقابل اتجاه المتعاملين نحو جني الأرباح، وتقليص المخاطر في العملات البديلة والمضاربية، مثل سولانا ودوجكوين، وسط تقلبات مستويات التدفق النقدي.