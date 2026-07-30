أسعار النفط تتحول للانخفاض و«برنت» قرب 90 دولاراً

تحولت أسعار النفط للانخفاض خلال تعاملات الخميس، مع متابعة المستثمرين حركة الملاحة في مضيق هرمز، وسط استمرار تبادل الضربات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران، وذلك بعدما ارتفعت الأسعار بنسبة 7% عند إغلاق الأربعاء، إثر تهديدات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوجيه ضربات قاسية لإيران.

وتراجع خام برنت بنسبة 0.94 % مسجلاً 89.84 دولاراً، وانخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.16 % مسجلاً 83.50 دولاراً. وأوضح لين يي، نائب رئيس أسواق السلع في شركة «ريستاد إنيرجي»، أن تصريحات ترامب تسببت في قفزة سريعة ومباشرة للأسعار، إلا أن السوق سرعان ما بدأت في تقييم احتمالات التهدئة في ظل الاستراتيجية المسماة بـ«تاكو»، وفق «رويترز».