الدولار يستقر بدعم تدفقات رأس المال ‌نحو الملاذات ​الآمنة

استقر الدولار بالقرب من ​أعلى مستوى له في شهر، مدعوماً بتدفقات رأس المال ‌نحو الملاذات ​الآمنة.

وكانت تحركات العملات محدودة إلى حد كبير في بداية التعاملات الآسيوية، ⁠إذ التزم المستثمرون بالترقب قبيل قرار لجنة السوق المفتوحة الاتحادية، مع توقع الأسواق احتمالاً بنسبة 33 % لرفع سعر الفائدة 25 نقطة أساس.

وأدى استمرار ‌قوة الدولار إلى بقاء اليورو عند أدنى مستوى ‌له في شهر عند 1.1386 دولار، بعد أن انخفض ‌0.3 % منذ بداية الشهر، في ‌حين انخفض الجنيه الاسترليني 0.06 % إلى 1.3282 دولار، بالقرب من أضعف مستوى ​له منذ أول ‌يوليو.

وقال فابيان ​ييب، محلل الأسواق لدى «آي.جي»: «ما زلت أعتقد أن مجلس الاحتياطي ​الاتحادي ⁠سيحتاج إلى مزيد من ⁠المؤشرات حول المدة التي ستستمر فيها مخاطر التضخم».

وأضاف: «سيكون الدولار قوياً نسبياً بسبب حالة الضبابية المستمرة في الشرق الأوسط، ولكن ⁠في الوقت نفسه، إذا نظرنا إلى سياسات البنوك المركزية، يبدو أن الولايات المتحدة في وضع أفضل للحفاظ على موقف متشدد مقارنة بالبنوك المركزية الأخرى».

واستقر الدولار عند مستوى 101.43 مقابل العملات الأخرى، وارتفع قليلاً مقابل الين إلى 163.88، ما أبقى ‌الضغط على العملة اليابانية الضعيفة التي لا تزال قرب أدنى مستوياتها في 40 ​عاماً. وبالنسبة للعملات الأخرى، فلم يطرأ تغيير يذكر على سعر الدولار الأسترالي الذي استقر عند 0.6973 دولار أمريكي، في انتظار صدور أرقام التضخم المحلية، وانخفض الدولار النيوزيلندي ​0.09 % إلى ‌0.5782 دولار أمريكي.