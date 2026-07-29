الذهب يواصل التراجع ويُتداول قرب 4 آلاف دولار

واصلت أسعار المعادن الثمينة التراجع خلال تعاملات الأربعاء، ليُتداول الذهب قرب مستوى 4 آلاف دولار للأوقية، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار الفيدرالي بشأن الفائدة، بالتزامن مع تجدد التصعيد العسكري في الشرق الأوسط.

وجاءت الضغوط على الذهب مع صعود الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات، ما قلّص جاذبية المعدن الأصفر للمستثمرين.

وفي حين يتوقع المستثمرون تثبيت الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماعه الذي ينتهي اليوم، يترقب المستثمرون عن كثب تصريحات رئيسه الجديد «كيفن وارش»، الذي تعهد بتغيير نهج تواصل صناع السياسة النقدية مع الجمهور، عبر الامتناع عن إصدار توجيهات مستقبلية.

ولا تزال الأسواق ترى احتمالاً يقارب 80 % لرفع الفيدرالي أسعار الفائدة في اجتماع سبتمبر المقبل، في وقت تصاعدت فيه التوترات بالشرق الأوسط مجدداً، بعدما توعد الرئيس الأمريكي إيران بضربة قاصمة، رداً على هجمات إيرانية استهدفت قوات أمريكية صباح اليوم.