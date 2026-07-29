جيه بي مورجان: وزارة الخزانة الأمريكية ستتجنب إثارة القلق في سوق السندات

يتوقع بنك «جيه بي مورجان» أن تتجنب وزارة الخزانة الأمريكية إثارة القلق بين مستثمري السندات قبيل انتخابات التجديد النصفي الحاسمة في الولايات المتحدة.

وكتب محللو المصرف الاستثماري في مذكرة، اليوم الأربعاء، أن ذلك يعني تأجيل التغييرات التي من شأنها أن تسمح بزيادة مبيعات السندات في بيان إعادة التمويل الفصلي المقرر نشره الأسبوع المقبل.

وتوقعوا بلوغ فجوة التمويل 3.7 تريليونات دولار خلال السنوات المالية الأربع المقبلة، ما يعني أنه ينبغي على المسؤولين تعديل صياغة توجيهاتهم طويلة الأمد بشأن أحجام المزادات لتحقيق هدف الوزارة في «إدارة الدين بحكمة».

وأضاف المحللون أنه ينبغي تحديداً حذف عبارة «على الأقل» من الفقرة التي تتوقع ثبات أحجام المزادات، على الأقل خلال الفصول القليلة المقبلة، لكن عملياً، قالوا إن الاعتبارات السياسية هي التي ستحرك هذا القرار.

ويخشى مراقبون من أن تعديل التوجيهات في بيان الأسبوع المقبل قد يؤدي إلى إثارة القلق في سوق السندات قبيل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر، ما يرفع تكاليف الاقتراض طويلة الأجل في وقت تقترب فيه بالفعل من أعلى مستوياتها منذ تولي الرئيس دونالد ترامب منصبه.