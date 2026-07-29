أرباح «أمريكانا للمطاعم» تقفز 60.5% إلى 539.12 مليون درهم

أعلنت شركة أمريكانا للمطاعم العالمية «بي إل سي» عن نتائج مالية قوية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2026، محققة نمواً مزدوج الرقم في الإيرادات والأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء وصافي الربح.

ارتفعت أرباح شركة أمريكانا للمطاعم بنسبة 60.54% إلى 146.9 مليون دولار (539.12 مليون درهم) في النصف الأول من العام الجاري، مقابل 91.5 مليون دولار (335.80 مليون درهم) خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وحققت أمريكانا للمطاعم أداءً قوياً خلال النصف الأول من عام 2026، مع تسجيل نمو مزدوج الرقم في الإيرادات عبر أسواقها الرئيسية.

ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.1% على أساس سنوي لتصل إلى 1,36 مليار دولار (5 مليارات درهم)، مدعومةً بنمو المبيعات المماثلة بنسبة 6.3% واستمرار التوسع في شبكة المطاعم.

وجاء نمو المبيعات المماثلة مدعوماً بإطلاق عروض ملائمة للأسواق المحلية لاقت صدى لدى أذواق المستهلكين في المنطقة، إلى جانب تحقيق توازن بين الابتكار في المنتجات المتميزة وتعزيز عروض القيمة.

وساهمت الحملات الجذابة ذات الطابع الأصيل، إلى جانب الشراكات مع صنّاع المحتوى والمحتوى المحلي، في تعزيز تفاعل العملاء وارتباطهم بالعلامات التجارية عبر أسواق الشركة.

وضمنت مرونة عمليات أمريكانا للمطاعم وقوة شبكة الإمداد استمرارية تقديم الخدمات وتوافر المنتجات للعملاء دون انقطاع.

توسع هامش الربح الإجمالي بنحو 270 نقطة أساس على أساس سنوي، حيث عوّضت مبادرات المشتريات الاستراتيجية، ونجاح عروض المنتجات المتميزة، والاستفادة من نمو المبيعات القوي، ارتفاع تكاليف المدخلات الناجم عن الظروف الجيوسياسية الراهنة.

توسع هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بمقدار 290 نقطة أساس ليبلغ 25.5%، كما توسع هامش صافي الربح بمقدار 320 نقطة أساس ليبلغ 10.8%، وجاء ذلك مدفوعاً بالرافعة التشغيلية الناتجة عن ارتفاع المبيعات، والانضباط في تكاليف المطاعم والمصاريف العامة للشركة، وتحسن اقتصاديات الوحدة في قناة التوصيل إلى المنازل.

تحويل قوي في التدفقات النقدية

ارتفعت التدفقات النقدية الحرة بنسبة 44.5% على أساس سنوي لتصل إلى 160.0 مليون دولار. وبلغ معدل التحويل النقدي 70%، ما يعكس قوة الربحية الأساسية وتحسن إدارة رأس المال العامل.

تماشياً مع إطار تخصيص رأس المال المعتمد لدى الشركة والتزامها بتقديم قيمة لمساهميها، وافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة 100.8 مليون دولار أمريكي، بما يعادل 0.012 دولار للسهم الواحد، عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026.

بعد الاستحواذ على علامة ملك الطاووق في المملكة العربية السعودية بتاريخ 9 يوليو 2026، تتقدم خطط دمج العلامة وتوسيعها في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وأسواق أخرى بشكل جيد. ويعزز هذا الاستحواذ حضور أمريكانا للمطاعم في فئة المأكولات العربية، ويوفر منصة لمزيد من النمو.

أبرمت الشركة شراكة استراتيجية مع أدنوك للتوزيع، تمنحها وصولاً تفضيلياً إلى 200 موقع مرتفع الحركة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وشكّل الإطلاق الناجح لعلامة كاربو في قطر دخول أمريكانا للمطاعم إلى فئة التجزئة الفاخرة.

نظرة الإدارة المستقبلية

تدخل أمريكانا للمطاعم النصف الثاني من عام 2026 بزخم إيجابي ومركز مالي قوي. وتواصل الإدارة التركيز على تحقيق نمو مستدام ومربح عبر أسواقها، مدعوماً بأولويات نمو المبيعات المماثلة: استناداً إلى ظروف التداول الحالية، تتوقع الإدارة تحقيق نمو متوسط أحادي الرقم في المبيعات المماثلة خلال العام بأكمله.

هوامش قوية: من المتوقع أن تدعم الرافعة التشغيلية المستمرة، وكفاءة المشتريات، والانضباط في إدارة التكاليف الحفاظ على هوامش قوية، مع توقع تحسن هامش صافي الربح للعام بما يتراوح بين 100 و150 نقطة أساس مقارنة بالعام السابق.

استمرار التوسع في شبكة المطاعم: تتوقع الشركة إضافة ما بين 120 و130 مطعماً جديداً بالصافي إلى محفظتها بنهاية العام.