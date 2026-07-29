إنفيديا تستأجر مركز بيانات بـ 50 مليار دولار

كشفت تقارير أن شركة إنفيديا (Nvidia) وقعت عقود إيجار تصل قيمتها إلى 50 مليار دولار لمجمع ضخم لمراكز البيانات في ولاية تكساس، في خطوة تسلط الضوء على الدور المتنامي للشركة في تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

المشروع الذي تطوره شركة هات 8 (Hut 8) سيضم منشأة بطاقة 1 غيغاوات، تحتوي على مئات الآلاف من وحدات المعالجة الرسومية الخاصة بإنفيديا.

وأكدت مصادر أن الرئيس التنفيذي جنسن هوانغ يستخدم قوة الميزانية العمومية للشركة لضمان بقاء إنفيديا في قلب سوق الحوسبة للذكاء الاصطناعي سريع النمو، وفق "فينانشال تايمز" الثلاثاء 28 يوليو.

وتبلغ قيمة عقد الإيجار لمدة 15 عامًا نحو 19.6 مليار دولار، مع خيارات تجديد تصل بالقيمة الإجمالية إلى 50 مليار دولار على مدى 30 عامًا.

وأوضحت هات 8 أن عقود إنفيديا كانت أساسية للحصول على تمويل رخيص للمشروع، حيث أصدرت سندات بقيمة 4.3 مليار دولار في يونيو لدعم المرحلة الأولى، وحصلت على تصنيف استثماري من وكالة موديز بفضل ضمانات إنفيديا.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه المنافسة مع غوغل التي تدعم بدورها مراكز بيانات لترويج شرائحها الخاصة من وحدات المعالجة (TPUs).

كما تجري إنفيديا محادثات لتقديم دعم مالي بقيمة 250 مليار دولار لمشروع مركز بيانات ضخم في أوهايو تبنيه سوفت بنك لصالح أوبن إيه آي.

وتظهر أحدث إفصاحات إنفيديا أن لديها التزامات إيجار لمراكز بيانات بقيمة 32.4 مليار دولار لم تبدأ بعد، مقارنة بـ 7.4 مليارات دولار قبل عام، ما يعكس توسعها الكبير في الاستثمار بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي.