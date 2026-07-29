ارتفاع مبيعات «هيرميس» بالربع الثاني رغم ضعف الأداء بالشرق الأوسط

وكالات

ساعد الطلب المرتفع على الحقائب الفاخرة والأوشحة الحريرية في ارتفاع مبيعات شركة السلع الفاخرة Hermès في الربع الثاني من العام الجاري، إذ ساعد الطلب في أوروبا وأمريكا واليابان في تعويض التباطؤ في الشرق الأوسط.

وأعلنت شركة المنتجات الجلدية والمدرجة في بورصة باريس، تسجيل مبيعات بقيمة 4.1 مليارات يورو في فترة الربع الثاني بأسعار صرف ثابتة، بما يمثل زيادة بنسبة 7% على أساس سنوي، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين.

ونمت جميع الأسواق عدا الشرق الأوسط في الفترة من أبريل وحتى يونيو، حيث تأثرت المنطقة بالصراع بين أمريكا وإيران.

وتراجعت المبيعات في منطقة الشرق الأوسط بنحو 2.4% في الربع الثاني من العام الجاري، وهي وتيرة أقل من الانخفاض بنحو 5.9% المسجل في الربع الأول.

وحققت المبيعات في كل من اليابان وأمريكا نمواً مكوناً من رقمين، وكذلك مبيعات أكبر قسم في شركة Hermès والمسؤول عن مبيعات المنتجات الجلدية حيث ارتفعت المبيعات بنحو 10.2%.

على الجانب الآخر، تراجعت مبيعات العطور ومنتجات التجميل التابعة لـHermès بنحو 9.5% في الربع الثاني.