عجز 5 ملايين وظيفة بتكنولوجيا المعلومات في أوروبا

كشف تقرير جديد صادر عن الوكالة الأوروبية لتحسين ظروف العمل والمعيشة «Eurofound» أن الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تسجيل عجز يناهز 5 ملايين وظيفة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2030، ما يهدد بتحقيق هدف «العقد الرقمي» الأوروبي المتمثل في توظيف 20 مليون متخصص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول نهاية العقد.

وأوضح التقرير أن أنظمة التعليم والتدريب المهني في معظم الدول الأعضاء لا تنجح في تلبية الطلب الحالي والمتوقع على الكفاءات الرقمية.

وأشار إلى أن عدد المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي ارتفع من 5.6 ملايين موظف خلال عام 2011، إلى 10.3 ملايين خلال عام 2024، بزيادة بلغت 81 %، فيما ارتفعت حصتهم من إجمالي العمالة الأوروبية من 3 % إلى 5 % خلال الفترة نفسها.

ورصد التقرير استمرار الفجوة بين الجنسين في القطاع، إذ تمثل النساء أقل من خُمس المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات داخل الاتحاد الأوروبي خلال عام 2024، بينما بلغ فارق الأجور بين الجنسين في القطاع نحو 20 % في عام 2022، مقارنة بمتوسط يبلغ 13 % على مستوى الاقتصاد الأوروبي.